Настоящий хищник: на видео попала чайка, проглатывающая белку

Всем известно, что чайки едят все, начиная с сосисок и заканчивая мороженым у тебя в руках, однако птица на этом видео превосходит всех. Стоит посреди улицы и пытается проглотить... белку.
Чайки - раздражающие птицы. Уже с четырех часов утра они начинают орать за окном так, что кажется - во дворе кого-то убивают. Кроме того, они везде гадят, и примета, что это к деньгам, не успокаивает. На пляже от чаек тяжело спрятать мороженое или пачку чипсов. Они всегда таятся на безопасном расстоянии, готовые наброситься на вашу еду, как только вы отвернетесь. Раздражающие птицы.
Но теперь уже, похоже, пора начинать опасаться чуть ли не за собственную жизнь, так как то, что чайка может проглотить целую белку - довольно неожиданно. На видео у чайки из пасти торчат только задние лапы и хвост белки. Да, чайки не самые разборчивые едоки - они съедят все, что им попадется.
"Большие чайки - всеядны. Они будут есть все, что попадает им в глотку и, конечно, что хоть сколько-нибудь богато питательными веществами", - рассказал изданию The Telegraph эксперт по птицам Питер Рок.
Большие чайки регулярно убивают, например, голубей, которые слабее их. Техника охоты у них разная. Голубя чайка обычно гонит по воздуху, скажем, до реки, затем сбивает жертву в воду и топит. После этого вырывает ей перья и съедает.
Чайки не брезгуют обедать и друг другом. Если какую-то птицу собьет машина, другие не откажутся съесть останки. Впрочем, такие случаи происходят редко.
У чаек, как и у многих других птиц, есть зоб, в который попадает быстро проглоченная добыча, часто вместе с другими вещами. В зобе все, что проглатывается, разделяется на полезное и бесполезное. Полезное потом оказывается в желудке, а остальное чайка выплевывает.
То, что чайки все чаще едят голубей и, как видно, белок, является и заслугой человека - в частности, из-за людей голуби и белки стали более бесстрашными, они больше не осознают, какой опасности себя подвергают.
Так или иначе, чаек придется научиться уважать, так как их тактика охоты и способность проглотить почти все становится немного пугающей.
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