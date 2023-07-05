Настоящий хищник: на видео попала чайка, проглатывающая белку

Чайки - раздражающие птицы. Уже с четырех часов утра они начинают орать за окном так, что кажется - во дворе кого-то убивают. Кроме того, они везде гадят, и примета, что это к деньгам, не успокаивает. На пляже от чаек тяжело спрятать мороженое или пачку чипсов. Они всегда таятся на безопасном расстоянии, готовые наброситься на вашу еду, как только вы отвернетесь. Раздражающие птицы.

Но теперь уже, похоже, пора начинать опасаться чуть ли не за собственную жизнь, так как то, что чайка может проглотить целую белку - довольно неожиданно. На видео у чайки из пасти торчат только задние лапы и хвост белки. Да, чайки не самые разборчивые едоки - они съедят все, что им попадется.

"Большие чайки - всеядны. Они будут есть все, что попадает им в глотку и, конечно, что хоть сколько-нибудь богато питательными веществами", - рассказал изданию The Telegraph эксперт по птицам Питер Рок.