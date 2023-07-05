Проблема арендного жилья: решение найдено?

Надежда на то, что свободный рынок решит все проблемы, не оправдалась.

Для сравнения: Эстония, население которой намного меньше, за последние десять лет построила в три раза больше жилья, чем Латвия.

Повышение доступности жилья является приоритетом для правительства Латвии и Министерства экономики. Фонд доступности жилья может стать решением этой проблемы. Планируется, что на первом этапе работы фонда арендные дома будут строиться в регионах, а со временем его деятельность охватит также Ригу и ее окрестности.

"Фонд доступности жилья был создан в Латвии в прошлом году при софинансировании Европейского фонда восстановления. В распоряжении фонда имеется 42,9 млн евро, чтобы способствовать строительству качественного недорогого жилья и его доступности для семей с недостаточными доходами в регионах", - говорит министр экономики Илзе Индриксоне.

Первоначальной целью фонда является поддержка строительства около 460 недорогих квартир за пределами столичного региона до конца 2026 года.

"Наличие качественного доступного жилья является одним из важнейших аспектов достижения различных социальных целей. Несмотря на то, что рынок жилья во всем ЕС стал более сложным, а цены в первом квартале этого года выросли на 10-25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Европейская комиссия будет поддерживать Латвию в реализации жилищных проектов от начала до завершения", - пообещала на дискуссии "Фонд доступности жилья - устойчивое решение для нового жилищного фонда" представитель генерального директората по поддержке структурных реформ Европейской комиссии Наталья Бергер.