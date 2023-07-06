В Domina Shopping теперь можно прийти с собаками

"Западноевропейские страны считаются самым дружественным к собакам регионом в мире - там с четвероногими друзьями не только ходят в магазины, но и посещают кафе, рестораны и даже активно путешествуют. Эта тенденция становится все более востребованной в Латвии, поэтому мы предприняли еще один важный шаг, чтобы сделать среду нашего центра еще более открытой, универсальной и поддерживающей современный образ жизни - я действительно рада, что Domina Shopping теперь является дружественным для собак торговым центром!" - говорит Дина Бунце, директор т/ц.