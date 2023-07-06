В Domina Shopping теперь можно прийти с собаками

Чтобы улучшить покупательский опыт и создать еще более дружественные условия для посетителей, т/ц Domina Shopping вводит существенное новшество: с 4 июля 2023 года можно посещать торговый центр с собаками.
"Западноевропейские страны считаются самым дружественным к собакам регионом в мире - там с четвероногими друзьями не только ходят в магазины, но и посещают кафе, рестораны и даже активно путешествуют. Эта тенденция становится все более востребованной в Латвии, поэтому мы предприняли еще один важный шаг, чтобы сделать среду нашего центра еще более открытой, универсальной и поддерживающей современный образ жизни - я действительно рада, что Domina Shopping теперь является дружественным для собак торговым центром!" - говорит Дина Бунце, директор т/ц.
Для того чтобы присутствие четвероногих друзей в помещениях было приятным для каждого посетителя торгового центра, владельцам домашних животных предлагается соблюдать некоторые важные правила внутреннего порядка:
- Собаки всегда должны быть под присмотром владельца и на поводке.
- Крупным собакам предпочтительнее иметь намордник.
- Владелец животного несет полную ответственность за взятую с собой собаку, в том числе за оставленную ею грязь, а также за ущерб, причиненный домашним животным третьим лицам.
- В случае, если собака справила нужду в помещении, а у хозяина нет с собой подходящего мешочка, его можно попросить у охранника, уборщицы или получить в информационном центре.
- Если хозяин решил подняться на эскалаторе с собакой, то это нужно делать, держа животное на руках - так лапы животного будут защищены. Если же собака достаточно тяжелая и ее нельзя взять на руки, следует использовать лифт.
- Рядом с магазинами, куда разрешен вход с собаками, размещена зеленая наклейка, у магазинов, куда нельзя с животными - наклейка красного цвета.
Более подробную информацию о пребывании с собаками в т/ц, в том числе образцы информационных наклеек, можно найти здесь.
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