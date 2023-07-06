Видео ⟩ США оценили гражданскую авиацию Латвии на высшую категорию

FAA более шести месяцев проверяло соответствие гражданской авиации в Латвии стандартам Международной организации гражданской авиации и качество проводимого АГА надзора.

Присвоение первой категории позволяет зарегистрированным в Латвии операторам воздушных судов выполнять пассажирские перевозки от имени американских авиакомпаний, а также коммерческие перевозки в США, в том числе из аэропортов других стран.

Как сообщили в АГА, два зарегистрированных в Латвии оператора воздушных судов в настоящее время уже предпринимают шаги, чтобы в ближайшее время начать сотрудничество с американскими авиакомпаниями и осуществлять нерегулярные и коммерческие рейсы в США.

Агентство также подчеркивает, что Латвия - единственная из стран Балтии, которая прошла аудит FAA и получила первую категорию, что укрепляет ее конкурентоспособность в области гражданской авиации.

Как отметил директор АГА Марис Городцов, хотя присвоенная категория не окажет немедленного влияния на бизнес-возможности Рижского аэропорта, этот статус увеличит конкурентоспособность латвийской гражданской авиации на европейском и мировом уровне и откроет двери для новых игроков.

Председатель правления Рижского аэропорта Лайла Одиня также сказала агентству LETA, что первая категория открывает новые рынки и значительно повышает конкурентоспособность аэропорта не только в Балтии, но и в Европе и всем мире. Высокая оценка дает латвийским и американским перевозчикам новые возможности расширить или начать деятельность в аэропорту.

"В будущем это могут быть прямые рейсы в США, но на первом этапе, скорее всего, это будет код-шеринг пассажирских рейсов, рейсов бизнес-авиации и грузовых перевозок", - сказала Одиня.

Она отметила, что национальная авиакомпания airBaltic уже объявила о заключении кодшерингового договора с американской авиакомпанией Delta Air Lines.

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