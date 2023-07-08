Видео ⟩ Два самца черной мамбы борются за внимание самки

Самцы черной мамбы боролись порядка 30 минут, скрутились вместе и пытались прижать друг друга к земле. Длина более крупной змеи составляла 2,6 метра, а более маленькой - 2,5 метра, написал в Facebook исследователь змей Ник Эванс, опубликовавший видео.

В конце концов меньшая змея сдалась и покинула место схватки. Впрочем, обеих уставших змей вскоре поймали и доставили подальше от населенных людьми мест. По словам Эванса, скорее всего, змеи боролись из-за самки, так как сейчас у них брачный сезон.

Это видео наводит на довольно важное размышление: почему черные мамбы (dendroaspis polylepis) не кусают друг друга своими огромными клыками?

"Черные мамбы друг друга не кусают. Это борьба до тех пор, пока одна не сдастся", - пишет Эванс.

Черные мамбы - одни из самых ядовитых змей в мире. Они печально известны как самые смертоносные змеи Африки. Их яд поражает связь между нервами и мышцами жертвы и может быстро парализовать и убить человека в течение 20 минут. Однако черные мамбы "порядочные и очень нервные" змеи, которые нападают на людей только в случае, если чувствуют угрозу.

"Яд для них - ценный ресурс, который хранится для жертвы или защиты", - рассказал изданию Live Science эксперт по змеям Джон Данбар.

Змеи никогда не кусают друг друга и по причине того, что обладают иммунитетом к своему яду, однако не полностью. Если количество яда велико, то от укуса черной мамбы может умереть даже черная мамба.