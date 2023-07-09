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Более 22 килограммов! В Латвии пойман рекордно большой карп

rus.tvnet.lv
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Тот самый карп
Тот самый карп Фото: Copeslietas/Jozs Grušs

В Латвии пойман рекордно большой карп, сообщает рыболовный портал Copeslietas.lv.

Более высокую планку для любителей ловли карпа установили Йозс Грушс с напарником Салвисом Ранцансом - они вытащили рыбу весом 22,6 килограмма.

Водоем, в котором был пойман огромный карп, не раскрывается.

Согласно доступной в интернете информации, до сих пор крупнейший пойманный карп весил 21,6 килограмма, и его поймал рыбак Мартиньш Зелтиньш. В свою очередь мировой рекорд в ловле карпа превышает 50 килограммов.

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