Фото и видео ⟩ Верблюжонка в Рижском зоопарке назвали Бронза, его крестные - латвийские хоккеисты

Двугорбый верблюжонок родился вскоре после победы латвийских хоккеистов в матче за третье место на чемпионате мира по хоккею. Из-за этого чудесного совпадения крестными родителями верблюжонка были назначены хоккеисты сборной Латвии.

В празднике дачи имени принимали участие хоккеисты и тренеры сборной Латвии. Член правления Рижского зоопарка Анете Билзена вручила им удостоверение крестного отца, и все желающие имели возможность с хоккеистами сфотографироваться или попросить автографов спортсменов.

Верблюжонок родился 6 июня и сейчас, когда ему исполнился месяц, здоровый, подвижный и энергично ест молоко мамы. Для мамы Лейлы он первый ребенок, а у отца Нисилинскиса в Рижском зоопарке уже растет несколько потомков. Одна из них - трехлетняя Мрия, которая не может дождаться, когда младший брат будет готов стать ее товарищем по играм.