Добровольцы могут подавать заявки на прохождение СГО до 21 июля

Ранее прием заявок добровольцев на прохождение СГО в 2024 году был запланирован до 15 июля. Рекрутский центр НВС получил наибольшее количество заявок незадолго до истечения срока их подачи, поэтому было принято решение продлить срок на неделю, чтобы дать возможность подать заявку и тем молодым людям, которые отложили это до последнего момента.

Граждане Латвии в возрасте от 18 до 27 лет могут подать заявку на призыв в СГО на платформе www.klustikaravirs.lv.

Минобороны напоминает, что если в течение этого периода заявку на 11-месячную службу не подадут 120 подходящих для прохождения службы граждан Латвии, недостающее число будет призвано по принципу случайного отбора.

Призывники обязательного отбора будут регистрироваться случайным образом путем присвоения каждому гражданину порядкового номера на соответствующей административной территории. Выбор будет сделан с помощью генератора случайных чисел, который выдаст определенное количество порядковых номеров. Все выбранные номера будут отсортированы в случайном порядке.

Уже сообщалось, что одним из трех видов СГО является 11-месячная служба в НВС, на которую в 2024 году будут призваны 600 молодых людей: 120 человек в рамках январского призыва и 480 человек в рамках июльского призыва.