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Видео ⟩ Из-за забастовки пилотов Ryanair несколько человек застряли в аэропорту

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Самолет Ryanair в аэропорту Шарлеруа под Брюсселем во время забастовки пилотов
Самолет Ryanair в аэропорту Шарлеруа под Брюсселем во время забастовки пилотов Фото: YVES HERMAN/REUTERS

Второй день продолжается забастовка пилотов лоукостера Ryanair в Бельгии. В аэропорту Шарлеруа под Брюсселем отменены десятки рейсов, несколько человек застряли в аэропорту.

Из-за забастовки отменены 29 прибывающих и 29 вылетающих рейсов, сообщается на сайте аэропорта.

Таким образом, вместе с рейсами, отмененными из-за забастовки в субботу, всего было отменено около 120 рейсов.

Между пилотами и авиакомпанией существуют разногласия по поводу сокращения заработной платы и времени отдыха. Пилоты требуют, чтобы их зарплата была восстановлена ​​до уровня, существовавшего до Covid-19.

Пилоты согласились на временное сокращение заработной платы во время пандемии, чтобы помочь компании, которая понесла большие убытки из-за ограничений на путешествия. Однако, вернувшись к работе без убытков после пандемии, Ryanair так и не восстановила зарплату пилотов до прежнего уровня.

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