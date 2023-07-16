Видео ⟩ Из-за забастовки пилотов Ryanair несколько человек застряли в аэропорту

Из-за забастовки отменены 29 прибывающих и 29 вылетающих рейсов, сообщается на сайте аэропорта.

Таким образом, вместе с рейсами, отмененными из-за забастовки в субботу, всего было отменено около 120 рейсов.

Между пилотами и авиакомпанией существуют разногласия по поводу сокращения заработной платы и времени отдыха. Пилоты требуют, чтобы их зарплата была восстановлена ​​до уровня, существовавшего до Covid-19.

2am and this is the downstairs area of @AEROPORTOTRS still no word from @Ryanair pic.twitter.com/PKbdKiGVy5 — Ely King (@_ElyKing) July 16, 2023

Пилоты согласились на временное сокращение заработной платы во время пандемии, чтобы помочь компании, которая понесла большие убытки из-за ограничений на путешествия. Однако, вернувшись к работе без убытков после пандемии, Ryanair так и не восстановила зарплату пилотов до прежнего уровня.