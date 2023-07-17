Завершается аукцион по продаже усадьбы Малмуйжа. Стартовая цена - 64 640 евро

Член правления VNĪ Андрис Варна сообщил, что публичному сектору недвижимость больше нt нужна, поэтому VNĪ ищет новые возможности развития собственности.

Варна выразил уверенность, что приобретение и развитие недвижимости и по-прежнему будет значительным инвестиционным вкладом и даст возможность оживить здания комплекса поместья и привести в порядок историческое место в Латвии.

Усадьба Малмуйжа состоит из участка земли площадью 9,88 гектара и семи построек.

Площадь усадьбы Малмуйжа составляет 1414,4 кв. м, здание имеет обременение - территорию памятника культуры местного значения. В состав объекта входят жилой дом площадью 182,2 кв. м, хозяйственное здание площадью 324,8 кв. м, а также сарай, погреб и другие строения.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости "Малмуйжа" на 1 января 2021 годасоставляла 21 348 евро, в том числе земли - 6011 евро, зданий - 15 337 евро.

Уже сообщалось, что в апреле на аукционе стартовая цена поместья Малмуйжа была установлена в размере 80 800 евро, а в июне - в размере 72 720 евро. На обоих аукционах не нашлось ни одного претендента.