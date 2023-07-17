Завершается аукцион по продаже усадьбы Малмуйжа. Стартовая цена - 64 640 евро

В понедельник, 17 июля, завершается повторный конкурс Valsts nekustamie īpašumi (VNĪ), на котором предлагается приобрести поместье Малмуйжа в волости Леясциемс Гулбенского края по стартовой цене 64 640 евро, сообщает Latvijas vēstnesis.
Член правления VNĪ Андрис Варна сообщил, что публичному сектору недвижимость больше нt нужна, поэтому VNĪ ищет новые возможности развития собственности.
Варна выразил уверенность, что приобретение и развитие недвижимости и по-прежнему будет значительным инвестиционным вкладом и даст возможность оживить здания комплекса поместья и привести в порядок историческое место в Латвии.
Усадьба Малмуйжа состоит из участка земли площадью 9,88 гектара и семи построек.
Площадь усадьбы Малмуйжа составляет 1414,4 кв. м, здание имеет обременение - территорию памятника культуры местного значения. В состав объекта входят жилой дом площадью 182,2 кв. м, хозяйственное здание площадью 324,8 кв. м, а также сарай, погреб и другие строения.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости "Малмуйжа" на 1 января 2021 годасоставляла 21 348 евро, в том числе земли - 6011 евро, зданий - 15 337 евро.
Уже сообщалось, что в апреле на аукционе стартовая цена поместья Малмуйжа была установлена в размере 80 800 евро, а в июне - в размере 72 720 евро. На обоих аукционах не нашлось ни одного претендента.
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