Где в Латвии платят самые высокие зарплаты?

В настоящее время средняя зарплата в Латгале на треть ниже, чем в Риге. Из недавней публикации в Neatkarīgā следует,

что доля работников, чья средняя брутто-зарплата превышает 2000 евро, в апреле этого года в Латвии составляла 19%.

Однако если посмотреть на этот показатель в региональном разрезе, то на ум приходит часто звучащая поговорка о средней температуре по больнице.

Если говорить об этом условно приличном сегменте заработной платы, то, по информации Центрального статистического управления, в Риге и пригородах столицы в апреле этого года такую заработную плату получали 23,8% работников. В то же время в других регионах доля таких работников была значительно ниже.

Наилучшая ситуация сложилась в Земгале, где этот показатель достиг 15,2%. Здесь, однако, следует отметить, что на показатели этого региона, как и столичных пригородов, влияет Рига, потому что указанные расчеты были сделаны на основе заявленного работниками адреса проживания. В обоих упомянутых регионах многие трудоустроенные ежедневно ездят на работу в Ригу.

В то же время значителен и вклад промышленности. Это хорошо выражено как в пригородах Риги, так и в таких городах Земгале, как Елгава и Добеле. Сильно ощущается влияние промышленности также в Лиепае и Вентспилсе Курземского региона, где 13,7% работников в апреле получили "на бумаге" более 2000 евро.

В Видземе этот показатель составил 13,4%, а в Латгале - уже критические 9,7%. Кроме того, и здесь есть люди, которые рабочую неделю проводят в столице или ее окрестностях, а на выходные уезжают домой.

Таким образом, реальное экономическое положение жителей Латгале, вероятно, даже хуже, чем можно судить по приведенной статистике.

Об этом также свидетельствует большая доля низкооплачиваемых работников. В Латгальском регионе почти треть, или 32,3%, в апреле имели брутто-зарплату до 700 евро, а в Риге и прилегающих к столице районах - менее 22%.