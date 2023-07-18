Во Франции на женщину во время кофе-паузы упал метеорит

Крошечный метеорит ударил женщину в ребра, когда она наслаждалась кофе и беседой со своей подругой. По данным местных СМИ Les Dernières Nouvelles d'Alsace, подобные случаи крайне редки.

"Я услышала громкий стук по крыше рядом с нами. Через секунду я почувствовал удар в ребра. Я подумал, что это животное. Летучая мышь! Потом мы решили, что это кусок цемента, но он был не такого цвета", - рассказала женщина, пожелавшая остаться анонимной.

Метеорит – горная порода, отделившаяся от межпланетного тела метеороида, не полностью распавшегося в атмосфере Земли. Метеориты, в свою очередь, происходят из астероидов или других планет и лун. Метеориты могут быть каменными, металлическими или их комбинацией.

Большинство метеоритов полностью сгорают при пролете сквозь атмосферу Земли, однако в редких случаях осколки могут достигать поверхности Земли, становясь метеоритами. Обычно они не больше кулака; обычно размером с небольшое яйцо.

Предмет, ударивший в грудь женщину, о которой идет речь в статье, был позже показан кровельщику, который сказал, что это не кусок цемента и больше похоже на метеорит. Затем она показала предмет геологу, который после дополнительного изучения пришел к выводу, что предмет состоит из смеси железа и кремния и действительно может быть метеоритом.

Случаи попадания метеорита в человека не часты, но в истории фиксировались несколько раз. Первый известный случай прямого попадания метеорита в человека был зафиксирован почти 70 лет назад в США. Именно тогда на Анну Ходжес упал 3,6-килограммовый метеорит, ранив ее.