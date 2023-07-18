После 21:00 посадка в автобусы и троллейбусы Риги будет только через передние двери

Для пассажиров с детскими колясками и людей в инвалидных колясках процедура посадки не изменится и будет проходить через среднюю дверь.

Через все двери будут входить и пассажиры трамваев.

Поездки в вечернее время после 21:00 на всех автобусных и троллейбусных маршрутах необходимо будет регистрироваться на пульте водителя. Пассажиры, которые оплачивают поездку через приложение, должны оплатить ее уже садясь в транспортное средство и показать водителю подтверждение оплаты в телефоне.

Таким образом, водитель будет следить за тем, чтобы все пассажиры зарегистрировались и оплатили поездку.

Цель нововведения - изменить поведение пассажиров, чтобы они регистрировали каждую поездку, и уменьшить количество людей без билетов.

В настоящее время посадка через передние двери уже введена на 30 маршрутах общественного транспорта.