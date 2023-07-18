Фото ⟩ "Очень страшно, я не решаюсь идти домой!": экзотическая змея напугала в Таллинне прохожих

Во вторник утром, 18 июня, в группе Facebook Kalamaja появилось сообщение о том, что на улицу заползла чья-то змея.

"Змею поймали. Мы поймали ее за хвост и посадили в пакет, пока она не отправилась на охоту за чайкой", - сообщает Арго. Он написал в соцсетях пост о том, что безопасность на улице восстановлена.

"У кого-нибудь потерялся?" - задается вопросом автор поста, с юмором добавляя, что чей-то домашний любимец слонялся по улицам Сальме и Тыллу.

Змею заметили прохожие и сразу же стали делиться ее фотографиями в социальных сетях, сопровождая снимки эмоциональными комментариями: "Очень страшно, я даже не решаюсь идти домой!"

За час пост о поимке змеи в центре Таллинна собрал множество комментариев, в которых жители столицы задаются вопросам, опасна ли такая змея для человека. "Для нас это чужеродный вид, и его нужно ловить в любом случае", - пишет Кадри, добавляя, что такая змея абсолютно безопасна для человека.

"Приятно знать, что она безопасна, но люди должны следить за своими домашними любимцами и не выпускать их на улицу", - признает Кармен.

Фото: Kuvatõmmis postitusest