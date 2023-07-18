За полгода мошенники обманули латвийцев на 5 млн евро

Всего за шесть месяцев 2023 года было осуществлено 3307 случаев мошенничества, а предотвращено 5357 случаев на общую сумму 4,297 млн евро.

За шесть месяцев этого года в латвийских банках было выявлено 1143 случая телефонного мошенничества, в результате которых было похищено 1,739 млн евро. Также было выявлено 1657 случаев инвестиционного мошенничества на сумму 2,585 млн евро и 507 случаев мошенничества иного рода на сумму 749,8 тыс. евро.

С начала этого года удалось предотвратить 1887 попыток мошенничества по телефону на сумму 1,508 млн евро, 3242 попытки мошенничества с инвестициями на сумму 2,5 млн евро и 228 других случаев мошенничества на сумму 247,9 тыс. евро.

В том числе в июне мошенники обманули жителей Латвии на общую сумму 736,1 тыс. евро.