Видео ⟩ Лайма Вайкуле показала, что творится в ее доме

В преддверии фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala, который пройдет с 26 по 30 июля в концертном зале "Дзинтари", латвийская певица Лайма Вайкуле показала, что творится у нее дома.
"Начались репетиции. Я полежу", - сказала Лайма Вайкуле в новом видео на своей странице в Instagram.
Артистка прилегла прямо на лужайке у дома. После подписчикам показали кадры с фрагментами репетиций. Стало понятно, что идет активная подготовка к фестивалю.
В ролик попали Янис Стибелис, Айя Андреева, Patrisha, Маркус Рива, Динара Рудане и многие другие латвийские артисты.
В этом году множество талантливых артистов примет участие и порадует публику своими выступлениями, добавив еще больше яркости и великолепия в программу фестиваля, который стал настоящим символом музыкальных событий в культурной жизни Латвии.
В разные дни фестиваля помимо таких звезд, как Танита Тикарам, VERKA SERDUCHKA, MAX BARSKIH, ALEKSEEV, SunStroke Project, Blanka, Сальвадор Собрал, Вера Брежнева, Андрей Макаревич, Нино Катамадзе, и др., перед гостями выступят известные латвийские артисты: Инесса Галанте, Янис Стибелис, Интарс Бусулис, Айя Андреева, Маркус Рива, Нормундс Рутулис, DAGAMBA, Мария Наумова, SHIPSEA, Динара Рудане, Ника Плотникова, а также актеры Рижского русского театра им. М. Чехова. Их музыкальное мастерство и харизма определенно покорят сердца публики и подарят всем незабываемые эмоции.
Идеолог и душа фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле всегда приглашает самые яркие таланты, и ее стремление каждый год показывать на фестивале лучшее стало неотъемлемой частью его успеха.
Особенно важно отметить, что в этом году фестиваль проводится с целью поддержки Украины, и Лайма стала ярким примером выражения солидарности и культурного сотрудничества на самом высоком уровне.
Лайма Вайкуле, поделившаяся своими мыслями о фестивале, заявила: "Я счастлива видеть так много талантливых латышских артистов на моем фестивале. Мы всегда стремимся предложить нашей аудитории лучшее, и я горжусь нашими местными звездами. В этом году особенно важно объединиться и поддержать творческую энергию Украины, и я рада, что наш фестиваль становится площадкой для выражения поддержки в такой сложный для Украины период".
Билеты можно приобрести на laimafestival.lv.
О Laima Rendezvous Jūrmala:
Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.
Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.
В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдита Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие - всего более 150 известных артистов и исполнителей.
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