Видео ⟩ Лайма Вайкуле показала, что творится в ее доме

Идеолог и душа фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala Лайма Вайкуле всегда приглашает самые яркие таланты, и ее стремление каждый год показывать на фестивале лучшее стало неотъемлемой частью его успеха.

Особенно важно отметить, что в этом году фестиваль проводится с целью поддержки Украины, и Лайма стала ярким примером выражения солидарности и культурного сотрудничества на самом высоком уровне.

Лайма Вайкуле, поделившаяся своими мыслями о фестивале, заявила: "Я счастлива видеть так много талантливых латышских артистов на моем фестивале. Мы всегда стремимся предложить нашей аудитории лучшее, и я горжусь нашими местными звездами. В этом году особенно важно объединиться и поддержать творческую энергию Украины, и я рада, что наш фестиваль становится площадкой для выражения поддержки в такой сложный для Украины период".

О Laima Rendezvous Jūrmala:

Международный музыкальный фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala проходит в концертном зале "Дзинтари" с 2015 года и является одним из самых значимых музыкальных событий культурной жизни Латвии. Каждый год фестиваль собирает известных музыкантов и перспективных молодых исполнителей поп-, рок-, джаз- и классической музыки из Европы, Центральной Азии и Америки.

Ежегодно фестиваль смотрят более 100 миллионов человек: телевизионные и интернет-каналы транслировали мероприятие в Латвии, Литве, Эстонии, Израиле, Казахстане, Украине, Грузии, Армении, Германии, США, Канаде, Австралии и других странах.

В разные годы в фестивале принимали участие Крис Норман, Мон Сельмерлев, Кристина Ополайс, Ксения Сидорова, Biondi, Thomas Nevergreen, Uku Suviste, Noah, Нани Брегвадзе, Эдита Пьеха, Андрей Макаревич, Интарс Бусулис, Вера Брежнева, A'Studio и другие - всего более 150 известных артистов и исполнителей.