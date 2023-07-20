Трагическая авария двух грузовиков: водителю могло стать плохо за рулем

Напомним, во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. В аварии погиб водитель DAF.

Водитель Volvo рассказал передаче, что удар сзади был неожиданным, и 57-летний водитель DAF не заметил стоящую впереди колонну автомобилей и светофор с красным светом.

Почему водитель DAF не смог контролировать свое транспортное средство, неизвестно, но есть вероятность, что водителю стало плохо за рулем, из-за чего он вовремя не нажал педаль тормоза.