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Трагическая авария двух грузовиков: водителю могло стать плохо за рулем

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Авария на Видземском шоссе
Авария на Видземском шоссе Фото: Jānis Vingris/TVNET

В Драбешской волости под Цесисом во вторник столкнулись два грузовых автомобиля - один водитель обошелся без травм, а второй погиб. Прозвучала версия о том, что у водителя за мгновение до аварии ухудшилось состояние здоровья, сообщает передача Degpunktā.

Напомним, во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. В аварии погиб водитель DAF.

Водитель Volvo рассказал передаче, что удар сзади был неожиданным, и 57-летний водитель DAF не заметил стоящую впереди колонну автомобилей и светофор с красным светом.

Почему водитель DAF не смог контролировать свое транспортное средство, неизвестно, но есть вероятность, что водителю стало плохо за рулем, из-за чего он вовремя не нажал педаль тормоза.

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