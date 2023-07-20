Трагическая авария двух грузовиков: водителю могло стать плохо за рулем

В Драбешской волости под Цесисом во вторник столкнулись два грузовых автомобиля - один водитель обошелся без травм, а второй погиб. Прозвучала версия о том, что у водителя за мгновение до аварии ухудшилось состояние здоровья, сообщает передача Degpunktā.
Напомним, во вторник около 20:12 на Видземском шоссе в Драбешской волости Цесисского края недалеко от Мелтури произошло столкновение грузовика DAF с прицепом и грузовика Volvo. В аварии погиб водитель DAF.
Водитель Volvo рассказал передаче, что удар сзади был неожиданным, и 57-летний водитель DAF не заметил стоящую впереди колонну автомобилей и светофор с красным светом.
Почему водитель DAF не смог контролировать свое транспортное средство, неизвестно, но есть вероятность, что водителю стало плохо за рулем, из-за чего он вовремя не нажал педаль тормоза.
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