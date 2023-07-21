Фото ⟩ Аустра из Латвии о жаре в Испании: худшее еще впереди

Аустра уже больше года живет в испанском городе Валенсия, где днем ​​температура достигает от 35 до 40 градусов тепла, а к вечеру опускается до +27 градусов.

Фото: Жара в Южной Европе

"Через минуту примерно - максимум минуту - после того, как выйдешь в магазин, ты становишься весь мокрый, насквозь, а если хорошенько прогуляться, то можно и всю одежду потом выжимать. В этих условиях стоит снизить активность, особенно в пиковый период с часа дня до пяти", - говорит Аустра о своем опыте.

Она убеждена, что худшее еще впереди, ведь в июле лето в Испании только началось.

В нескольких регионах Испании объявлена ​​тревога, предупреждающая, что температура может достигать +40 градусов. Такая жара может подвергнуть опасности абсолютно всех жителей.