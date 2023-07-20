Воспользовавшись низкими ценами, Китай купил у России рекордное количество нефти

Согласно подсчетам газеты Financial Times, которые она провела на основе таможенных данных, Китай установил два рекорда.

В первом полугодии Китай импортировал из России в среднем 2,13 млн баррелей нефти в сутки. В итоге Россия обогнала Саудовскую Аравию, у которой было закуплено в среднем 1,88 млн баррелей.

Справедливости ради следует добавить, что Россия и Саудовская Аравия несколько раз менялись местами в качестве основного поставщика нефти в Китай.

Еще один рекорд связан с импортом российской нефти в июне. Китай импортировал в среднем 2,57 млн ​​баррелей нефти в день в июне по сравнению с 2,3 млн баррелей в мае, когда был установлен предыдущий месячный рекорд.

Данные китайской таможни показывают, что с начала войны за российскую нефть платили значительно дешевле, чем из других стран-экспортеров нефти. России удалось продать самую дорогую нефть в марте - апреле 2022 года, когда баррель нефти стоил 105 долларов. Тогда на мировом рынке цена на нефть марки Brent составляла от 100 до 140 долларов за баррель.

Другие страны-экспортеры нефти продавали нефть Китаю по 110-115 долларов за баррель в первые два месяца войны, а летом даже по 120 долларов. Российская цена нефти упала, составив в августе 92,5 доллара за баррель.

В июне 2023 года средняя цена поставки российской нефти составляла 68 долларов, а Саудовская Аравия продавала свою нефть почти на 11 долларов дороже.

По словам Михала Мейдана из Оксфордского института энергетических исследований, объем закупок российской нефти является скорее конъюнктурным, чем системным подходом.

"Я не думаю, что Китай готов полностью "отдаться" России. Отход от арабских поставок - явление временное, так как китайцы хотят сохранить баланс между поставщиками", - считает Мейдан.

Реальность рынка и цены будут определять дальнейшие действия китайских властей, считает эксперт.