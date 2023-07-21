"Съешь ее, прежде чем она съест тебя": мальчик поймал рыбу с "человеческими" зубами

На самом деле этот улов является близким родственником паку-пираньи, пишет Департамент охраны природы штата Оклахома в своем аккаунте в Facebook.

Эксперты объясняют, что эти неуклюжие на вид рыбы являются инвазивными в этом районе и уже ловились ранее. Обычно рыбаки привозят их домой и держат в аквариумах в качестве экзотических питомцев. Большое количество комментаторов в Facebook не в восторге от такой идеи.

"Я могу честно сказать, что не знал, что у рыбы могут быть такие зубы", - написал один пользователь. "Съешь его, пока он не съел тебя", - советует другой.

Паку обычно обитают в бассейне Амазонки и некоторых районах Южной Америки. Они делят одно семейство с пираньями - Serrasalmidae. Основное различие между двумя рыбами заключается в их зубах. Зубы паку прямые и квадратные, а у пираний заостренные и острые, объясняет Science.

Хотя паку может достигать длины более метра и веса 40 килограммов, они обычно не представляет угрозы для человека. Между тем пираньи достигают в длину всего 50 сантиметров, но в группах они могут быть очень опасны для человека.

Эксперты советуют рыбакам не возвращать пойманных паку в воду, а обращаться к местным властям, чтобы защитить экосистему. Это экзотический инвазивный вид, способный нанести серьезный ущерб местной экосистеме.