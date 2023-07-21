Lidl Lietuva оштрафована на 100 тыс. евро: сеть вводила покупателей в заблуждение

Торговая сеть Lidl Lietuva оштрафована на сумму в 100 тыс. евро за вводящую в заблуждение сравнительную рекламу.
Служба защиты прав потребителей утверждает, что Lidl Lietuva сравнивала в рекламе цены на свои товары и товары других магазинов, но при этом сравнивались цены, действовавшие не в тот же самый период, поэтому реклама не была объективной и вводила потребителей в заблуждение.
"Сравнение текущей и уже не действующей цены может отражать не объективную, а искусственную разницу цен, создаваемую субъектом рекламной деятельности", - сообщили в службе.
По утверждению службы, у потребителя могло сложиться впечатление, что Lidl Lietuva применила к товару скидку, хотя на самом деле это не так.
Служба заявила, что неоднократно информировала компанию о том, что ее реклама может не соответствовать требованиям, но, по существенных изменений предприятие не внесло.
Решение службы еще можно обжаловать в суде.
У Lidl около 12 000 магазинов в 31 стране.
Первые магазины Lidl в Литве открылись в 2016 году. В настоящее время в стране насчитывается около 70 магазинов сети.
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