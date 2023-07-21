Поиски сбежавшей в Берлине львицы завершились ничем: информация о животном не подтвердилась

Информация о том, что в южных пригородах Берлина находится львица, не подтвердилась, сообщили в пятницу власти.
Полиция отменила ранее объявленную в регионе тревогу.
В ходе поисковой операции никаких доказательств львицы обнаружено не было.
Галерея: Полиция Берлина продолжает искать сбежавшую львицу
Проанализировав видео, на котором видно животное, эксперты высказали допущение, что это мог быть кабан.
"Насколько человек может понять, мы допускаем, что это не львица", - заявил на пресс-конференции мэр города Клайнмахнов Михаэль Грубер.
Опасности нет, добавил он.
Сомнения в "теории о львице" были и раньше.
Несколько экспертов к этом отнеслись скептически, в том числе и берлинский эксперт по дикой природе Дерк Элерт.
Как эксперт рассказал на радио RBB, он на видео увидел лишь то, что бегут два кабаны.
Еще до этого президент Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) Райнер Альтенкамп заявил, что он уверен в том, что искомое животное - действительно кабан.
Убедительных доказательств того, что животное является львицей, нет, сообщил в пятницу агентству DPA исполнительный директор Института ветеринарной патологии Ахим Грубер.
Несмотря на множество неотвеченных вопросов, Грубер указал, что поисковые работы были оправданы.
"Мероприятия были оправданы, принимая во внимание первоначальные подозрения", - сказал он.
Поиски возможного хищника были начаты в ночь на четверг, после чего в соцсетях появилось видео, на котором в кустах видно некое животное.
Следователи посчитали, что видео настоящее.
По словам представителей правоохранительных органов, полицейские также говорили, что видели какое-то дикое животное.
В пятницу полиция продолжила поиски при помощи дронов, вертолетов и термокамер. Поддержку оказывали ветеринары и охотники.
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