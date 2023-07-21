Поиски сбежавшей в Берлине львицы завершились ничем: информация о животном не подтвердилась

Полиция отменила ранее объявленную в регионе тревогу.

В ходе поисковой операции никаких доказательств львицы обнаружено не было.

Галерея: Полиция Берлина продолжает искать сбежавшую львицу

Проанализировав видео, на котором видно животное, эксперты высказали допущение, что это мог быть кабан.

"Насколько человек может понять, мы допускаем, что это не львица", - заявил на пресс-конференции мэр города Клайнмахнов Михаэль Грубер.

Опасности нет, добавил он.

Сомнения в "теории о львице" были и раньше.

Несколько экспертов к этом отнеслись скептически, в том числе и берлинский эксперт по дикой природе Дерк Элерт.

Как эксперт рассказал на радио RBB, он на видео увидел лишь то, что бегут два кабаны.

Еще до этого президент Союза охраны природы и биоразнообразия (NABU) Райнер Альтенкамп заявил, что он уверен в том, что искомое животное - действительно кабан.

Убедительных доказательств того, что животное является львицей, нет, сообщил в пятницу агентству DPA исполнительный директор Института ветеринарной патологии Ахим Грубер.

Несмотря на множество неотвеченных вопросов, Грубер указал, что поисковые работы были оправданы.

"Мероприятия были оправданы, принимая во внимание первоначальные подозрения", - сказал он.

Поиски возможного хищника были начаты в ночь на четверг, после чего в соцсетях появилось видео, на котором в кустах видно некое животное.

Следователи посчитали, что видео настоящее.

По словам представителей правоохранительных органов, полицейские также говорили, что видели какое-то дикое животное.

В пятницу полиция продолжила поиски при помощи дронов, вертолетов и термокамер. Поддержку оказывали ветеринары и охотники.