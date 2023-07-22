В июне в Латвии зафиксировано самое низкое потребление электроэнергии за 18 лет

В июне в Латвии было потреблено 491 GWh электроэнергии, или на 5% меньше, чем в мае, и на 9% меньше, чем в июне 2022 года, и это самое низкое учтенное потребление электроэнергии в Латвии в месяц с июня 2005 года, свидетельствует подготовленный предприятием Augstsprieguma tīkls отчет о рынке электроэнергии Латвии.
Снижение учтенного потребления объясняется ростом числа станций микрогенерации и солнечных электростанций, в результате чего больше произведенной электроэнергии используется для покрытия собственных нужд до передачи в сеть и учета.
В июне было произведено 196 гигаватт-часов (GWh) электроэнергии, что на 43% меньше, чем в мае, и на 30% меньше, чем год назад. В результате значительного снижения объема производства электроэнергии в Латвии в июне удалось произвести всего 40% от потребляемой в стране электроэнергии, что стало самым низким показателем с октября прошлого года, недостающий объем - 295 GWh - был импортирован из соседних стран.
Наибольшее падение производства наблюдается на гидроэлектростанциях - на 70% по стравнению с маем и на 61% по сравнению с июнем 2022 года. Снижение объясняется более низким притоком воды в реках после значительных паводков и маленьким количеством осадков в июне.
В свою очередь, объем производства на станциях природного газа увеличился в 172 раза, принимая во внимание, что в мае они почти не работали, наблюдается падение в ветрогенерации на 35%, а вклад солнечных электростанций по сравнению с маем увеличился на 19%.
В июне 2023 года средняя цена на электроэнергию в латвийской торговой зоне выросла до 98,70 евро за мегаватт-час (EUR/MWh), что на 27% выше, чем в мае, но на 55% ниже, если сравнивать с июнем 2022 года.
В июне рост средних цен на электроэнергию наблюдался по всей Европе: самая высокая средняя цена на электроэнергию - 118,17 EUR/MWh - в Польше, а самая низкая - в Финляндии - 43,37 EUR/MWh.
В странах Балтии самые высокие цены наблюдаются в Латвии и Литве - средняя цена на электроэнергию составляет 98,70 EUR/MWh, а в Эстонии она ниже - 92,08 EUR/MWh. Разницу в балтийском масштабе можно объяснить недостаточной мощностью передачи между Латвией и Эстонией в определенные часы, а также тем, что Эстония использует возможность импортировать значительно более дешевую электроэнергию из Финляндии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!