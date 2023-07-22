В июне в Латвии зафиксировано самое низкое потребление электроэнергии за 18 лет

Снижение учтенного потребления объясняется ростом числа станций микрогенерации и солнечных электростанций, в результате чего больше произведенной электроэнергии используется для покрытия собственных нужд до передачи в сеть и учета.

В июне было произведено 196 гигаватт-часов (GWh) электроэнергии, что на 43% меньше, чем в мае, и на 30% меньше, чем год назад. В результате значительного снижения объема производства электроэнергии в Латвии в июне удалось произвести всего 40% от потребляемой в стране электроэнергии, что стало самым низким показателем с октября прошлого года, недостающий объем - 295 GWh - был импортирован из соседних стран.

Наибольшее падение производства наблюдается на гидроэлектростанциях - на 70% по стравнению с маем и на 61% по сравнению с июнем 2022 года. Снижение объясняется более низким притоком воды в реках после значительных паводков и маленьким количеством осадков в июне.