В Риге на столбах появилась реклама мест по продаже наркотиков. Полиция обещает разобраться

Каждый, кто просканирует напечатанный на этих наклейках QR-код, получает свободный доступ к содержимому группы и, соответственно, возможность приобрести наркотики.

Журналист Роберт Штейнбергс, который исследовал, как проблему употребления наркотиков решают в других странах, отмечает, что этот нелегальный бизнес в интернете цвете еще с начала пандемии Covid-19.

В этих группах никто не спрашивает возраст, запрещенные вещества может приобрести каждый, кто может за них заплатить.

Несмотря на то, что эти группы работают на доверии, продавцы этих веществ имеют свойство обманывать покупателей и добавлять в наркотики другие, неизвестные вещества.

Полиция обещает, что эти QR-коды будут ликвидированы.

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