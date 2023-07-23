Сколько времени разлагается полиэтиленовый пакет?

Для полного разложения пластикового пакета требуется около 1000 лет или десять столетий. Это правда, что пластиковые пакеты разлагаются не так, как органические вещества, потому что большинство микроорганизмов не питаются пластиком. Вместо этого пластик разрушается под воздействием ультрафиолетового света. Однако даже после разрушения пластика остается микропластик, который продолжает негативно воздействовать на окружающую среду.

Причем, 1000 лет только приблизительная оценка. Полиэтиленовые пакеты были созданы в 1950-х годах, поэтому их разложения в реальности мы не наблюдали. Чтобы узнать, сколько времени требуется пластику для разрушения, ученые помещают материал в почву с микробами, а затем измеряют, сколько CO2 выделяют микроорганизмы при разрушении материала.

Если это органический материал, такой как пища, то уровень CO2 повышается, однако в случае пластикового пакета CO2 не вырабатывается, а это означает, что микроорганизмы его не едят.

Если полиэтиленовый пакет закопать на свалке и не подвергать воздействию солнечных лучей, он останется целым очень и очень долго.

Производство полиэтиленовых пакетов также оказывает негативное влияние на окружающую среду. Для их создания необходимы ископаемые виды топлива. Подсчитано, что 12 миллионов баррелей нефти ежегодно используется только для изготовления пластиковых пакетов. Использованные пакеты также вредны для животных, которые могут их проглотить или запутаться в них, пишет издание Mental Floss.

Ограничение использования пластиковых пакетов - хорошая идея, но тканевые пакеты не спасут планету, как некоторые думают. Производство тканей также оставляет значительный углеродный след. Лучше всего повторно использовать те пластиковые или тканевые пакеты, которые уже есть у вас дома.