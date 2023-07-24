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Тайна раскрыта ⟩ Эксперт рассказал, почему мы никогда не видим птенцов голубей

rus.postimees.ee
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Голуби в Аннелинна, Тарту
Голуби в Аннелинна, Тарту Фото: Sille Annuk / Tartu Postimees

Голуби - это очень распространенный вид птиц, которых мы видим каждый день, но видели ли вы когда-нибудь их птенцов? 

В нашем городском ландшафте не видно птенцов голубей. Но почему так? Объясняет Rus.Postimees.

У биолога по охране природы Дебры Криенски из Нью-Йоркского общества Audubon есть ответ, и он довольно прост и логичен.

В беседе с IFLScience Криенски объяснила: "К моменту выхода из гнезда они уже довольно крупные и больше напоминают взрослых птиц, чем птенцов. Птенцы готовы вылететь из гнезда примерно в возрасте 25-32 дней, а это значит, что есть довольно небольшой промежуток времени, когда можно увидеть птенца, прежде чем он станет неотличим от взрослого голубя". Голуби рождаются без перьев и наращивают свое оперение еще в гнезде.

Только что вылупившийся птенец голубя
Только что вылупившийся птенец голубя Фото: Shutterstock

То есть голуби остаются в гнезде до тех пор, пока не смогут нормально летать, а увидеть их, не заглянув в гнездо, невозможно. Если вы видите птенца голубя на земле, то, скорее всего, бедный малыш выпал из гнезда и нуждается в помощи, чтобы вернуться в птичье семейство.

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