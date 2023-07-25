Бум микрогенерации: производство солнечной энергии в Латвии бьет рекорды

Как поясняют представители Sadales tīkls, в прошлом году начался бум микрогенерации, вклад которой в общий объем электроэнергии можно оценить уже сейчас.

В июне этого года распределительная система приняла более 21 GWh произведенной солнцем энергии. Это первый раз, когда на долю солнечной энергии приходится наибольший объем электроэнергии в распределительной системе в течение месяца.

За ней с показателем 16 GWh следуют когенерационные станции, работающие на биомассе и биогазе.

В прошлом году максимальная мощность солнечной энергии в течение часа была 9 сентября, достигнув неполных 43 мегаватт-час (MWh), в свою очередь в этом году эта величина была превышена почти в три раза, и 10 июня во второй половине дня в сеть в течение одного часа передали 113 MWh.

К инфраструктуре Sadales tīkls можно подключить производственные устройства с мощностью до 14,99 мегаватт (MW), а более мощные производители подключаются к сети оператора электропередачи. В данный момент самая крупная электростанция, подключенная к распределительной системе, находится в Резекненском крае, ее мощность составляет 4800 киловатт (kW), или 4,8 MW. Далее следуют электростанции примерной мощностью 3700 kW в Тукумском и Адажском краях.

В первом полугодии прошлого года в сеть Sadales tīkls было передано 10,8 GWh солнечной энергии.