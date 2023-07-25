airBaltic планирует увеличить количество сотрудников до 2500 человек

В том числе авиакомпания приняла на работу 347 сотрудников в первой половине этого года.

Старший вице-президент airBaltic по персоналу Алина Аронберга заявила, что авиакомпания продолжает активно привлекать новых сотрудников. На данный момент насчитывается около 30 вакансий и более 200 рабочих мест.

В этом году авиакомпания airBaltic получила больше всего заявок на должность младшего бортпроводника - более 1800, далее следуют заявки на должность второго пилота - 950, должность старшего второго пилота - 330, должность заведующего складом - 330, должность опытного бортпроводника - 320, должность аналитика доходов - 270, должность помощника диспетчера полетов - 170, а также должность курьера по логистике - 170.

Заявки поступали от кандидатов из Болгарии, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Венгрии, Индии, Ирландии, Италии, Казахстана, Латвии, Литвы, Нидерландов, Пакистана, Польши, Португалии, Румынии, Шри-Ланки, Испании, Швеции, Турции и Великобритании.

Наиболее представленными профессиями и сферами деятельности в airBaltic являются бортпроводники (740), работники по техобслуживанию самолетов (450), пилоты (400), специалисты по обеспечению полетов и оперативной деятельности (300), коммерческий персонал (240), а также работники ИТ, специалисты по управлению персоналом, финансам и другие офисные работники (200).

Средний возраст сотрудников airBaltic - 35 лет, а средний стаж работы - шесть лет. Соотношение полов составляет 46% женщин и 54% мужчин. В настоящее время в airBaltic работают представители более 30 национальностей. Семь сотрудников airBaltic работают в компании с момента ее основания в 1995 году.

Уже сообщалось, что в первом полугодии этого года airBaltic перевезла 1,911 млн пассажиров, что на 51,7% больше, чем за соответствующий период прошлого года. При этом количество рейсов увеличилось на 19,9% - до 20 290.

Оборот концерна airBaltic в прошлом году составил 500,17 млн евро, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 году, а убытки компании сократились в 2,5 раза - до 54,219 млн евро.

Латвийскому государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, а компании Aircraft Leasing 1, которая принадлежит датскому бизнесмену Ларсу Тусену, - 2,03%.