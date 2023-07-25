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Видео ⟩ "Портал в другое измерение?": редкое природное явление в горах Аргентины

rus.tvnet.lv
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Редкое природное явление
Редкое природное явление Фото: Ekrānuzņēmums no Instagram/gabychavez86

Фотограф Габия Чавес запечатлела необычное природное явление на горнолыжном курорте Серро-Катедраль в Патагонии на юге Аргентины и разместила видео в Instagram.

"Портал в другое измерение? Природа всегда прекрасна, летят снежинки, но сквозь облака пробиваются солнечные лучи", - сказано в описании к видео.

На видео показан овальный светящийся "портал", висящий в воздухе рядом с заснеженными склонами курорта.

Хотя эта сцена выглядит как кадр из научно-фантастического фильма, в ней нет ничего сверхъестественного - это оптическая иллюзия. Солнечный свет отражается от крошечных ледяных кристаллов, парящих в атмосфере, создавая в воздухе характерный ореол.

Кристаллы льда имеют шестиугольную форму и играют важную роль в этой оптической иллюзии. Важен также угол наклона граней кристаллов. Эта оптическая иллюзия обычно возникает в холодных местах с очень ясным небом. Часто ее можно наблюдать через иллюминатор самолета.

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