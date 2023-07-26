Наглости недобросовестных таксистов у аэропорта нет границ: требуют за поездку огромные суммы

Туристический сезон в разгаре, и в связи с этим в соцсетях снова подняли проблему недобросовестных таксистов, которые пытаются заманить в свои машины наивных туристов, чтобы взять с них за проездку огромные суммы денег, сообщают "Новости TV3".
Добросовестные таксисты встревожены, так как мошенники становятся все агрессивнее. Они даже вырывают у людей из рук чемоданы, чтобы вынудить приезжих сесть в их машину. У полиции ресурсов для борьбы с ними нет.
Надежда на улучшение может появиться только после установки потолков тарифов.
Если у частных таксистов цена поездки в зависимости от пробок составляет около 20 евро, то нелегалы не стесняются требовать гораздо больше.
"Мне кажется, что рекорд был 200 евро до центра, но это, как говорят, на уровне слухов", - отмечают таксисты.
В аэропорту указывают, что активно сотрудничают с ответственными структурами, в компетенции которых находится контроль за выполнением требований нормативных актов, в том числе и наказание за нарушение.
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