Низкая зарплата и слабая инфраструктура: как службы МВД оказались в роли "пасынка"?

Об этом свидетельствует как довольно низкая заработная плата, так и ветхая во многих местах инфраструктура. Во время посещения Рижского центрального отделения Государственной полиции президенту рассказали, что из 128 штатных должностей в отделении заполнено только 87.

Бесспорно, такие визиты президента привлекают внимание к проблемам, но этого недостаточно, чтобы спасти ситуацию. Читательница Latvijas Avīze Бета из Риги спрашивает: как может быть, что администратор неплатежеспособности получает больше 100 тысяч евро в месяц, а полицейский и пожарный не получают даже тысячи "на руки"? Они действительно рискуют своей жизнью, они - вторая армия страны, которая должна быть хорошо оснащена и мотивирована для борьбы с бедствиями и кризисами, быть всегда наготове. Особенно сейчас, когда в Украине бушует война.

К сожалению, количество сотрудников полиции с каждым годом уменьшается. Бывший министр внутренних дел Рихард Козловскис считает, что должен быть как минимум баланс - сколько полицейских уходит на пенсию, столько же и нанимается на работу. Был только один год, а именно 2014-й, когда этот баланс был положительным.

Остальные годы характеризуются только минусами. Если молодому человеку предстоит выбирать, с чем связать свою жизнь в будущем - с полицией, VUGD, пограничной охраной или профессиональной армией, то предпочтение бесспорно отдается армии, где зарплата рядового солдата в настоящее время достигает 1400 евро до налогов.

Это на 400-500 евро больше, чем у инспектора Государственной полиции, который должен идти в патруль, не зная, что его ждет каждый день. Младший инспектор пограничной охраны получает всего 1030 евро до вычета налогов.