Оппозиция Резекненской думы просит отстранить от должности мэра Барташевича

Расходы также увеличились из-за повышения процентных ставок по кредитам, которые дважды пересматривались в этом году.

В отчете говорится, что запланированные доходы города в этом году прогнозируются на уровне 49,44 миллиона евро, а запланированные расходы - 60,4 миллиона евро, поэтому прогнозируемый дефицит составляет около 11 миллионов евро. Для покрытия дефицита планируется перечислить в бюджет остаток средств на начало года - менее 7 млн евро - и разницу между полученными и погашенными кредитами в размере 3,35 млн евро, но это не полностью покрывает дефицит. В результате стечения обстоятельств у муниципалитета возникла нехватка денежных средств в размере 3,945 млн евро.

Капитальные расходы бюджета по сравнению с фактическим исполнением 2022 года увеличились на 1,9 млн евро или 16%, что в 2023 году составит 14 млн евро.

В 2023 году на зарплаты в муниципальном бюджете запланировано 25,8 млн евро, или на 16% больше, чем годом ранее. Увеличение связано со значительным повышением минимальной заработной платы в стране, а также увеличением расходов департамента образования на оплату труда учителей и технического персонала примерно на один миллион евро.