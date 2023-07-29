Кредитный рейтинг Латвии остался на уровне "A-". И это не единственная хорошая новость

Недавнее снижение мировых цен на энергоносители и продукты питания продолжит способствовать замедлению общей инфляции в ближайшие месяцы, при этом Fitch прогнозирует, что гармонизированный индекс потребительских цен снизится до 2,3% в 2024 году и 2,9% в 2025 году по сравнению с 9,4% в 2023 году. Однако рисками для прогноза агентства являются высокая базовая инфляция и значительный рост заработной платы.

Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета снизится до 3,8% ВВП в 2023 году по сравнению с 4,4% ВВП в 2022 году. Агентство также прогнозирует сокращение дефицита бюджета до 2,1% ВВП в 2024 году и 1,8% ВВП в 2025 году с прекращением мер поддержки, связанных с энергетикой, пандемией и украинскими беженцами. Принимая во внимание геополитическую ситуацию, Латвия стремится к 2027 году увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП по сравнению с 2,2% ВВП в 2021 году.

Агентство прогнозирует сокращение валового долга страны до менее 40% ВВП на конец 2023 года по сравнению с 40,8% в 2022 году и 43,7% в 2021 году. По сценарию Fitch, отношение государственного долга к ВВП останется стабильным до 2027 года. Латвия менее подвержена текущим условиям высоких процентных ставок, учитывая ее умеренный уровень государственного долга и высокую долю долга с фиксированной ставкой (80,9% государственного долга), а средний срок погашения долга составляет около семи лет.