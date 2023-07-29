Кредитный рейтинг Латвии остался на уровне "A-". И это не единственная хорошая новость

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings (Fitch) сохранило кредитный рейтинг Латвии на уровне "А-", изменив при этом будущую оценку кредитного рейтинга со стабильной на положительную.
Fitch констатирует, что изменение будущей оценки кредитного рейтинга отражает гибкость латвийской экономики к новым потрясениям, снижение подверженности России, ожидаемое резкое падение инфляции и сокращение фискального дефицита, сохранение государственного долга на стабильном уровне, поддержку фондов ЕС для экономического роста и сохранение внешних рисков.
Латвия продемонстрировала относительную устойчивость к новым серьезным внешним потрясениям, несмотря на то, что у нее небольшая и открытая экономика, а реальный ВВП превысил уровень, существовавший до пандемии Covid-19. Результатом шока, вызванного пандемией, является снижение ВВП на гораздо более низком уровне, чем в среднем по ЕС, при этом негативное влияние этого шока на энергоснабжение и цены оказалось меньше, чем ожидалось изначально, несмотря на исторически высокую зависимость Латвии от импорта российской энергии. Fitch прогнозирует, что инфляция резко снизится, а рост ВВП восстановится примерно до 3% в 2024-2025 годах., чему будут способствовать более быстрые инвестиции за счет освоения средств ЕС, восстановится частное потребление.
Латвия устранила свою историческую зависимость от импорта энергоносителей из России и сократила неэнергетические торговые связи, хотя они по-прежнему являются потенциальным источником уязвимости. Доля торговли с Россией снизилась до 5,9% от общего объема экспорта товаров и 2,3% от общего объема импорта товаров в мае 2023 года по сравнению с 10,9% и 9,7% в 2014 году соответственно. Латвия по-прежнему подвержена потенциальному новому шоку, вызванному высокими ценами на энергоносители. Быстрое принятие высоких цен на энергоносители в реальной экономике привело к третьей по величине инфляции среди стран ЕС в 2022 году - 17,2% в Латвии по сравнению с 9,2% в среднем по ЕС.
Недавнее снижение мировых цен на энергоносители и продукты питания продолжит способствовать замедлению общей инфляции в ближайшие месяцы, при этом Fitch прогнозирует, что гармонизированный индекс потребительских цен снизится до 2,3% в 2024 году и 2,9% в 2025 году по сравнению с 9,4% в 2023 году. Однако рисками для прогноза агентства являются высокая базовая инфляция и значительный рост заработной платы.
Fitch прогнозирует, что дефицит государственного бюджета снизится до 3,8% ВВП в 2023 году по сравнению с 4,4% ВВП в 2022 году. Агентство также прогнозирует сокращение дефицита бюджета до 2,1% ВВП в 2024 году и 1,8% ВВП в 2025 году с прекращением мер поддержки, связанных с энергетикой, пандемией и украинскими беженцами. Принимая во внимание геополитическую ситуацию, Латвия стремится к 2027 году увеличить расходы на оборону как минимум до 3% ВВП по сравнению с 2,2% ВВП в 2021 году.
Агентство прогнозирует сокращение валового долга страны до менее 40% ВВП на конец 2023 года по сравнению с 40,8% в 2022 году и 43,7% в 2021 году. По сценарию Fitch, отношение государственного долга к ВВП останется стабильным до 2027 года. Латвия менее подвержена текущим условиям высоких процентных ставок, учитывая ее умеренный уровень государственного долга и высокую долю долга с фиксированной ставкой (80,9% государственного долга), а средний срок погашения долга составляет около семи лет.
Fitch прогнозирует, что процентные платежи по госдолгу увеличатся до 1,7% от доходов в 2023 году и 2,2% в 2024 году по сравнению с 1,3% от доходов в 2022 году, но будут ниже текущей медианы "А" в размере 3,6.%.
Ожидается, что средний уровень освоения средств ЕС составит 3,1% ВВП в год в период с 2023 по 2025 год.
Несмотря на относительную устойчивость Латвии к новым потрясениям, сохраняются значительные риски, в том числе скорость и масштабы дефляции, краткосрочные перспективы роста, реализация бюджетной консолидации и геополитические риски.
Fitch отмечает, что уровень кредитного рейтинга Латвии "A-" отражает сильные и слабые стороны рейтинга, предотвращение рецессии в экономике, улучшение внешних финансов, сохранение гибкости банковского сектора, оценку ESG (экология, социальная ответственность и корпоративное управление).
Рейтинг Латвии поддерживается более низким уровнем государственного долга и затрат на обслуживание долга, чем у стран с аналогичным рейтингом, надежной основой экономической политики, которую подкрепляет членство в ЕС и еврозоне, показателями управления, которые немного выше среднего для стран категории "А", умеренным объемом задолженности частного сектора. Слабыми сторонами являются небольшой размер экономики Латвии, более низкий ВВП на душу населения, дефицит текущего счета и чистый внешний долг, которые выше, чем у стран с аналогичным рейтингом, и негативные демографические тенденции.
Fitch изменило прогноз роста ВВП Латвии на 1,4% в 2023 году, хотя в предыдущей оценке в феврале предсказывало падение латвийской экономики в 2023 году на 0,3%. Этот сдвиг отражает более высокие, чем ожидалось, показатели экономики за последние два квартала, а также ожидаемое ослабление инфляционного давления, что приведет к положительному росту реальной заработной платы.
Агентство прогнозирует, что падение мировых цен на сырьевые товары будет способствовать сокращению дефицита текущего счета до 3,6% ВВП в 2023 году с 6,4% в 2022 году. Fitch не прогнозирует дальнейшего значительного сокращения дефицита текущего счета в 2024 и 2025 годах и возврата к допандемическим тенденциям.
Латвийский банковский сектор остается стабильным с высокой капитализацией и улучшающимся качеством активов. Рост процентных ставок увеличил чистый процентный доход банков, но условия существенно не изменились, и в результате рентабельность сектора значительно увеличилась в 2022 году.
Предыдущая оценка кредитного рейтинга Латвии была опубликована Fitch в начале февраля этого года, когда он был сохранен на уровне "А-" при стабильной оценке кредитного рейтинга в будущем.
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