Видео ⟩ Латвия не заботится о служебных собаках, вышедших на пенсию

Вукшанс 19 лет работает в Министерстве внутренних дел, выезжая на вызовы во все регионы Латвии. В этом году кинолог и его служебная собака обнаружили наркотические и запрещенные вещества в нескольких школах и тюрьмах Латвии.

Собака по кличке ​​Дарвин занимается поиском наркотиков, а Дакар ищет взрывчатку, оружие и боеприпасы. Специалист отмечает, что собаки сильны в работе и на их навыки можно положиться.

Однако Вукшанс признает, что когда служебные собаки уходят на пенсию, государство о них забывает, потому что собакам не назначают пожизненные выплаты, как это делается в других странах Европы. Так, в Греции хозяину собаки на пенсии ежемесячно выплачивают 250 евро, а также обеспечивают лечение для животного. Часто собак-пенсионеров усыновляют сами кинологи, которые также берут на себя все расходы.

Как Латвийскому телевидению сообщили в МВД, на данный момент вопрос о пенсиях для служебных собак не поднимался, но на данный момент готовятся изменения.

Видео: Сюжет Латвийского телевидения (на латышском языке)