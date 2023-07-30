NASA впервые потеряло связь с Международной космической станцией

МКС полностью заработала в 2009 году, и НАСА для восстановления связи с астронавтами впервые с тех пор пришлось полагаться на резервную систему управления МКС.

Отключение электроэнергии в Хьюстоне произошло 25 июля и продолжалось 90 минут. Затем питание и связь с МКС были полностью восстановлены.

"На самой станции проблем не было. Эта проблемы была только на земле. Ни устройствам, ни экипажу ничего не угрожало", - заявил на пресс-конференции представитель NASA Джоэл Монтальбано.

Потеря мощности произошла в результате плановых работ по усовершенствованию наземной энергосистемы, однако полной потери питания не ожидал никто. Так или иначе, через 20 минут после отключения электроэнергии NASA уже общалось с астронавтами МКС через системы связи российского модуля. Вскоре после этого были активированы резервные системы управления.

Сейчас эта проблема полностью решена и все работает как надо. NASA планирует провести расследование, чтобы убедиться, что в будущем ничего подобного не повторится.