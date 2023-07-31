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Витенбергс обсудит с послом Украины возможности обслуживания украинских грузов зерна

rus.tvnet.lv/LETA
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Министр сообщения Янис Витенбергс
Министр сообщения Янис Витенбергс Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

Министр сообщения Янис Витенбергс сегодня встретится с послом Украины в Латвии Анатолием Куцеволом, чтобы обсудить возможности транспортировки украинских зерновых грузов через Латвию, сообщили представители Министерства сообщения.

Витенбергс отмечает, что в Латвии есть свободные портовые мощности и наши предприниматели готовы обслуживать украинские грузы.

"Небольшие объемы уже сейчас перевозятся через латвийские порты, к сожалению, пока только автомобильным транспортом. В этих условиях необходимо найти решения на европейском уровне по использованию мощностей железнодорожной инфраструктуры Польши и Литвы, а также максимально исключить бюрократические преграды для повышения эффективности перевозок в направлении Латвии", - сказал министр.

В ходе встречи министр проинформирует посла о проделанной латвийскими бизнесменами работе для сокращения влияния России на наши страны. Стороны также обсудят другие совместные мероприятия по продвижению украинских грузовых перевозок через Латвию.

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