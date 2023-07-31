Видео ⟩ Для жителей Адажи арендная плата за гаражи повышена в 30 раз

Жители Адажи возмущены. До сих пор они за гаражи платили 2,50 евро в месяц, но теперь самоуправление заставляет жителей подписывать новые договора. Указанная в них арендная плата удивила жителей, ведь она в 30 раз выше, сообщает программа Bez Tabu.
В 70-х годах работники водопроводного хозяйства за свой счет начали строить гаражи на берегу реки в Адажском крае. За прошедшие годы никто из владельцев гаражей так и не оформил права собственности, поэтому предприятие Рижской думы Rīgas ūdens безвозмездно передало гаражи в собственность думы Адажского самоуправления.
После заключения новых договоров жителям придется платить вместо прежних 2,50 евро, в 30 раз больше - от 70 до 80 евро в месяц.
Паулис, отец ведущего телепрограммы Zebra Паула Тимротса, первым построил гараж на берегу реки. Рядом с ним было построено еще 30 гаражей.
"Лично я чувствую, что они залезли в мой карман", - говорит Паулис.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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