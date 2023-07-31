Видео ⟩ Для жителей Адажи арендная плата за гаражи повышена в 30 раз

Жители Адажи возмущены. До сих пор они за гаражи платили 2,50 евро в месяц, но теперь самоуправление заставляет жителей подписывать новые договора. Указанная в них арендная плата удивила жителей, ведь она в 30 раз выше, сообщает программа Bez Tabu.