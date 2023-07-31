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Видео ⟩ Латвия может смягчить требования для трудовых мигрантов

rus.tvnet.lv
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Строители. Иллюстративное фото
Строители. Иллюстративное фото Фото: Lauris Nagliņš/LETA

Неоднократные призывы работодателей облегчить процесс привлечения трудящихся-мигрантов из-за рубежа - один из вопросов, по которому в настоящее время коалиция расходится во мнениях, сообщает программа LTV Panorāma.

Под руководством Министерства экономики готовится стратегия развития человеческого капитала, которая в краткосрочной перспективе могла бы расширить возможности работодателей по привлечению работников из-за рубежа.

В Латвии не хватает рабочих, как в отраслях, где требуются низкоквалифицированные работники, так и в сферах, где нужен интеллектуальный труд. Организации работодателей считают ситуацию критической.

В понедельник, 31 июля, в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама"  глава Конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите сказал:

"Мы призываем к более простому открытию рынка, чтобы мы, предприниматели, могли быстрее и проще приглашать и привозить людей".

Министерство экономики признает, что проблема существует, поэтому в качестве краткосрочного решения готово облегчить процесс привлечения гастарбайтеров. Одной из мер может быть, например, предоставление работодателю права проводить необходимые образовательные тесты.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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