Видео ⟩ Латвия может смягчить требования для трудовых мигрантов

Неоднократные призывы работодателей облегчить процесс привлечения трудящихся-мигрантов из-за рубежа - один из вопросов, по которому в настоящее время коалиция расходится во мнениях, сообщает программа LTV Panorāma.
Под руководством Министерства экономики готовится стратегия развития человеческого капитала, которая в краткосрочной перспективе могла бы расширить возможности работодателей по привлечению работников из-за рубежа.
В Латвии не хватает рабочих, как в отраслях, где требуются низкоквалифицированные работники, так и в сферах, где нужен интеллектуальный труд. Организации работодателей считают ситуацию критической.
В понедельник, 31 июля, в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" глава Конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите сказал:
"Мы призываем к более простому открытию рынка, чтобы мы, предприниматели, могли быстрее и проще приглашать и привозить людей".
Министерство экономики признает, что проблема существует, поэтому в качестве краткосрочного решения готово облегчить процесс привлечения гастарбайтеров. Одной из мер может быть, например, предоставление работодателю права проводить необходимые образовательные тесты.
Видео: Сюжет программы Panorāma
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