Видео ⟩ Латвия может смягчить требования для трудовых мигрантов

Под руководством Министерства экономики готовится стратегия развития человеческого капитала, которая в краткосрочной перспективе могла бы расширить возможности работодателей по привлечению работников из-за рубежа.

В Латвии не хватает рабочих, как в отраслях, где требуются низкоквалифицированные работники, так и в сферах, где нужен интеллектуальный труд. Организации работодателей считают ситуацию критической.

В понедельник, 31 июля, в программе Латвийского телевидения "Утренняя панорама" глава Конфедерации работодателей (LDDK) Андрис Бите сказал:

"Мы призываем к более простому открытию рынка, чтобы мы, предприниматели, могли быстрее и проще приглашать и привозить людей".

Министерство экономики признает, что проблема существует, поэтому в качестве краткосрочного решения готово облегчить процесс привлечения гастарбайтеров. Одной из мер может быть, например, предоставление работодателю права проводить необходимые образовательные тесты.

Видео: Сюжет программы Panorāma