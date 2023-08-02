Видео ⟩ Цены в магазинах продолжают удивлять жителей Латвии

Зритель программы заметил, что разница в цене на одни и те же товары в латвийских магазинах значительная. Например, его любимое пиво дороже всего в магазине Rimi.

"Пью и думаю... Как так получается, что стандартная цена пива Tuborg в стеклянной бутылке в магазине Rimi 1,99 евро, а в магазине Citro - 0,99 евро.

Понятно, что магазин Citro может заработать на такой цене. Тогда вопрос к Rimi - чем обоснована такая завышенная цена? Неужели нет предела повышению цен, никто это больше не контролирует?" - задается вопросом зритель программы.

В сюжете смотрите, как отличаются цены в магазинах соседних стран!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu