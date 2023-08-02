Ср, 2.08.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Цены в магазинах продолжают удивлять жителей Латвии

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Продуктовый магазин.
Продуктовый магазин. Фото: Adam Melnyk/Shutterstock

Программа Bez Tabu провела эксперимент, отправившись в Литву и Эстонию, чтобы сравнить цены на любимые продукты питания.

Зритель программы заметил, что разница в цене на одни и те же товары в латвийских магазинах значительная. Например, его любимое пиво дороже всего в магазине Rimi.

"Пью и думаю... Как так получается, что стандартная цена пива Tuborg в стеклянной бутылке в магазине Rimi 1,99 евро, а в магазине Citro - 0,99 евро.

Понятно, что магазин Citro может заработать на такой цене. Тогда вопрос к Rimi - чем обоснована такая завышенная цена? Неужели нет предела повышению цен, никто это больше не контролирует?" - задается вопросом зритель программы.

В сюжете смотрите, как отличаются цены в магазинах соседних стран!

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх