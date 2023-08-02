Полсотни мероприятий за несколько дней: Вентспилс приглашает на свой день рождения

День рождения Вентспилса в этом году пройдет с 4 по 6 августа. В этот раз в программе мероприятий чуть ли не полсотни событий, а сам город уже празднично украшен, сообщает RUS LSM.
Большие мероприятия пройдут в центре города - на Лиелайс лаукумс, в саду Ренькю и их ближайших окрестностях, рассказал порталу директор Центра культуры Вентспилса Марис Валтенбергс.
"Многое будет происходить в Старом городе, на Ратушной и Рыночной площадях, в Ливонском замке, Доме ремесленников. В новом Центре науки VIZIUM, он открылся в прошлом году, будет Праздник террасы…" - приводит его слова RUS LSM.
Так, на Лиелайс лаукумс пройдет XXI Международный фестиваль цветочных ковров, а в центре города образуется "треугольник событий". Одна вершина - Лиелайс лаукумс, где пройдут также шоу поваров и барменов, концерты. Другая - в саду Ренькю, где разместится ярмарка дизайнеров Балтии. Третья вершина - территория Олимпийского центра: там пройдет шестой этап открытого чемпионата Латвии среди силачей.
Движение транспорта на этих улицах будет закрыто, чтобы жители и гости города могли спокойно передвигаться, предупредил Валтенбергс.
"И о субботней вечерней программе на Лиелайс лакумс хочу особо сказать! Она начнется в 20:00 и будет состоять из двух частей. В первой части выступит наш великолепный Вентспилсский биг-бэнд вместе с солистами Ральфом Эйландом и Элзой Розентале - они исполнят популярные песни композитора Зигмара Лиепиньша. Во второй части у нас будут особые гости из Великобритании House Gospel Choir - это проект танцевальной музыки, будет яркая и зажигательная программа. До самого салюта! Фейерверк в этом году тоже будет греметь и сиять в центре города, всё будет запускаться от Олимпийского центра, так что очень хорошо будет видно и с Лиелайс лаукумс, и с проспекта Лиелайс, улицы Бривибас и всей близлежащей территории", - отметил глава Центра культуры Вентспилса.
Полная программа мероприятий в городе - здесь.
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