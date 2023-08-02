Полсотни мероприятий за несколько дней: Вентспилс приглашает на свой день рождения

"И о субботней вечерней программе на Лиелайс лакумс хочу особо сказать! Она начнется в 20:00 и будет состоять из двух частей. В первой части выступит наш великолепный Вентспилсский биг-бэнд вместе с солистами Ральфом Эйландом и Элзой Розентале - они исполнят популярные песни композитора Зигмара Лиепиньша. Во второй части у нас будут особые гости из Великобритании House Gospel Choir - это проект танцевальной музыки, будет яркая и зажигательная программа. До самого салюта! Фейерверк в этом году тоже будет греметь и сиять в центре города, всё будет запускаться от Олимпийского центра, так что очень хорошо будет видно и с Лиелайс лаукумс, и с проспекта Лиелайс, улицы Бривибас и всей близлежащей территории", - отметил глава Центра культуры Вентспилса.