Подписана декларация о синхронизации энергосистем стран Балтии с Европой в феврале 2025 года

В декларации подчеркивается, что для стран Балтии чрезвычайно важно действовать по проекту синхронизации согласованно. "Мы должны иметь в виду, что у нас есть общий враг по ту сторону восточных границ, поэтому непоколебимое единство стран Балтии имеет решающее значение в нынешних геополитических условиях", - говорится в документе.

Декларация предусматривает обязательство максимального увеличения политической поддержки процесса десинхронизации от контролируемой Россией сети IPS/UPS и ускорения синхронизации электросистем стран Балтии с сетью остальной Европы в феврале 2025 года.

Кариньш отметил, что сегодня Латвия, Литва и Эстония договорились об ускорении синхронизации сетей электроснабжения с Европой с одновременной реализацией мер по отключению от контролируемой Россией системы IPS/UPS.

"Реализация достигнутой договоренности позволит нам еще теснее интегрироваться в европейское экономическое пространство и укрепить энергетическую независимость стран Балтии, что имеет важное геополитическое значение с учетом войны, которую наш восточный сосед ведет против Украины", - подчеркнул премьер-министр.

Премьер-министры стран Балтии также выразили поддержку более тесному сотрудничеству между операторами систем передачи Балтии и заключенному 1 августа договору, включающему основные технические, организационные и правовые меры по обеспечению готовности систем электросетей стран Балтии к десинхронизации с сетью IPS/UPS и синхронизации с сетью остальной Европы в феврале 2025 года.

Синхронизация стран Балтии с европейской системой является стратегически важным проектом не только для них, но и Европы в целом. В 2018 году лидеры стран Балтии и Польши совместно с Европейской комиссией подписали соглашение, которое предусматривало синхронизацию после окончания 2025 года. После масштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года руководители правительств стран Балтии и ответственных министерств работали вместе с операторами, чтобы не только предотвратить аварийную десинхронизацию, но и найти возможности как можно скорее синхронизироваться с Европой.