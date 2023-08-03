Ринкевич: для экономической активности нужно доступное жилье в регионах

Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи обсуждался план экономических преобразований, привлечение иностранных инвестиций, рост цен на продукты питания, а также ситуация в сфере строительства бюджетного арендного жилья.

Ринкевич подчеркнул, что план экономической трансформации должен повлечь за собой конкретные действия и изменения и исключить риск, что работа застрянет на этапе планирования.

Президент и министр обсудили текущую ситуацию со строительством доступного арендного жилья. Общая потребность Латвии в качественном и доступном жилье, особенно в регионах, намного превышает нынешнее предложение.

По оценкам Министерства экономики, ежегодно должно строиться около 10 тысяч новых квартир, а в настоящее время это 2-3 тысячи в год.

Президент обратил внимание на то, что повышение доступности качественного жилья является одной из долгосрочных задач Латвии, особенно в регионах. Даже с учетом инвестиций Фонда восстановления Европейского союза в ближайшие три года необходимо продолжать укреплять усилия в области жилищной политики.

Это важно не только для сокращения социального неравенства, но и в более широком контексте стимулирования экономической активности и трудовой мобильности, особенно за пределами Риги.