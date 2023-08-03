Германия против поставок Киеву ракет большой дальности

В конце мая Украина обратилась к Германии с просьбой предоставить ей крылатые ракеты класса "воздух-земля" Taurus, дальностью в 500 километров, но правительство Германии пока не ответило на эту просьбу.

"Мы по-прежнему считаем, что на данный момент это не является нашим наивысшим приоритетом", - сказал министр во время визита в Баварию.

По его словам, опасения по поводу передачи Украине ракет "большой дальности" очевидны. Писториус подчеркнул, что США тоже не поставляют Киеву крылатые ракеты такой дальности.

Берлин выступает против предоставления Украине оружия, которое может достигать территории России.

По словам министра, в отношении "противовоздушной обороны, учебы, инженерных войск и бронетранспортеров" лидирующую роль играет Германия.

"Это наш главный приоритет, наша основная компетенция", - заявил Писториус

В прошлом месяце Франция объявила, что последует примеру Великобритании и предоставит Украине ракеты SCALP/Storm Shadow, способные поражать цели на расстоянии 250 километров.