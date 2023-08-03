Праздник города Резекне на фоне финансовых проблем самоуправления

К сожалению, праздник проходит под тенью угрозы банкротства города, и уже вскоре Резекне предстоит пройти через огонь и воду в попытке свести концы с концами.

На прошлой неделе широкой общественности стало известно, что Резекненское самоуправление находится в тяжелом финансовом положении.

Выяснилось, что для того, чтобы покрыть все расходы самоуправления, в этом году недостает примерно трех миллионов евро. Для экономии средств руководство города поручило руководителям муниципальных учреждений и управлений подготовить предложения по сокращению численности сотрудников.

Муниципалитет готовит "план мероприятий по улучшению финансового положения в долгосрочной перспективе". Министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс выразил обеспокоенность в связи с тем, что самоуправлению может грозить процесс финансовой стабилизации, которым будет руководить Министерство финансов.

У министра возникли подозрения в неэкономичной деятельности в самоуправлении. В публичном пространстве прозвучала информация, что Резекненское самоуправление испытывает финансовые трудности вследствие начатого строительства базы отдыха у озера Ковшу, так как затраты на строительство значительно выросли.

Общая стоимость проекта "Создание Резекненского центра отдыха для развития туризма" составляет 12 476 073 евро. В эту сумму входит и реконструкция улицы, и благоустройство прилегающей территории, и строительство здания спа-центра. Муниципалитет надеется найти для будущей базы отдыха арендатора, который сможет инвестировать в нее не менее 5 млн евро.