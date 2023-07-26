Дума Резекне ради экономии увольняет работников

Как сообщила начальник отдела коммуникаций и внешнего сотрудничества самоуправления Наталья Юпатова, самоуправление находится в сложном финансовом положении. Чтобы покрыть все расходы, в этом году не хватает около трех миллионов евро.

В целях экономии средств по поручению руководства думы руководители учреждений подготовили предложения по сокращению штатов. Думская оппозиция критически оценивает этот путь, говоря, что есть и другие решения по сокращению расходов.

В настоящее время Резекненское самоуправление готовит план действий по улучшению финансового положения в долгосрочной перспективе. От этого будут зависеть дальнейшие возможности получения кредитов.

Учитывая нехватку денег в муниципальном бюджете, восемь учреждений Резекненского самоуправления, в том числе социальная служба, в середине июля получили от исполнительного директора задание оптимизировать штат.

Руководитель социальной службы Гунар Арбиданс считает, что число сотрудников социальной службы нужно, наоборот, увеличивать. Он также полагает, что выгода от сокращения штата для муниципального бюджета будет минимальной.