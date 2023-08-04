Свергнутый президент Нигера: весь регион может подпасть под влияние России и ЧВК «Вагнер»

Сенегал готов к интервенции

Тем временем Сенегал объявил, что готов послать войска в Нигер, если так решит альянс стран Западной Африки ECOWAS. В конце прошлой недели лидеры стран ECOWAS пригрозили путчистам Нигера интервенцией, если они в течение недели не вернут власть президенту Базуму.

Как передает агентство AFP, министр иностранных дел Сенегала Айссата Талл Салл сказала журналистам, что еще один военный переворот в регионе — это уже слишком, и потому сенегальские военные готовы отправиться в Нигер.

В воскресенье сотни демонстрантов собрались у здания французского посольства в Ниамее, некоторые скандировали "Да здравствует Россия", "Да здравствует Путин" и "Долой Францию".

Они также подожгли стены посольского комплекса.

При этом в своем выступлении генерал Тчиани заявил, что французские граждане в Нигере никогда не подвергались "ни малейшей угрозе".

Нигер, где находятся военные базы Франции и США, - один из ключевых союзником Запада в борьбе с джихадистским экстремизмом в Сахеле.

После того как в 2021 году военное руководство соседнего Мали приняло решение о сотрудничестве с российской ЧВК "Вагнер", Франция перенесла центр своих региональных контртеррористических операций в Нигер.