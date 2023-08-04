Фото ⟩ В озеро Юглас выпустили тысячи мальков судака

Фото: Zane Bitere/LETA

В этот раз в озеро было запущено 27 000 мальков судака.

Общая популяция этого вида рыбы в Латвии имеет тенденцию к увеличению, однако, по словам, Дидзиса Уступса, директора Департамента исследования рыбных ресурсов института BIOR, в последние годы снижается удельное количество именно крупных судаков

Фото: Zane Bitere/LETA

"Именно поэтому человек должен помогать природе и время от времени в определенные озера и реки - как в рамках государственных программ и при поддержке самоуправлений, - выпускаются мальки судака", - сказал Уступс.

Фото: Zane Bitere/LETA

Он также добавил, что на популяции негативно сказывается технологическое развитие - такие как эхолоты: с ними проще найти рыбу на большой глубине, но выловленный таким образом крупный судак может не выжить. Даже, если рыбу отпустят. Все из-за того, что этот вид рыб очень чувствителен к перемене привычных условий.

Фото: Zane Bitere/LETA

Он также отметил, что на популяцию судаков в латвийских водоемах влияет изменение климата и тюлени: "Количество тюленей в Балтийском море стремительно растет каждый год. Примерно на 10%. Часто мы можем встретить их даже в Даугаве, они могут доплыть даже до Рижской ГЭС. Тюлени - одни из "игроков", которые снижают популяцию судаков".

Покупка и запуск мальков в озеро Департамент жилья и среды финансирует из средств, полученных из платы за использование прав на промышленное рыболовство во внутренних водах и на морском побережье. В этот раз сумма составила 8 308 евро, пишет RUS LSM.