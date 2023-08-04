МОН: нужна отдельная программа для сохранения школ на восточной границе

Витолиньш подчеркнул, что задуманная МОН реформа может "очень дорого обойтись" самоуправлениям, потому что во многих случаях затраты "значительны и нелогичны": даже если поблизости есть пустующие школы, самоуправления будут вынуждены строить новые пристройки. Обеспокоенность самоуправлений также связана с закрытием нескольких классов в потоке 7-9 классов, так как они не будут соответствовать количественным критериям.

"Все бремя ляжет на плечи самоуправлений, потому что потребуются огромные инвестиции", - сказал Витолиньш. В качестве примеров он привел самоуправления Сигулды и Смилтене, где необходимые инвестиции оцениваются в 30-35 млн евро.

"Мы понимаем, что необходимо повышать зарплату учителям, но это нельзя делать за счет сельских школ", - сказал Витолиньш. Он сообщил, что 11 августа министерство вновь встретится с представителями самоуправлений для продолжения переговоров по текущим вопросам.

Вопрос о том, почему не имеют права на существование малые школы, несмотря на высокие результаты экзаменов, задал и руководитель Латвийской ассоциации лидеров образования и директор Сигулдской государственной гимназии Рудолф Калванс. Он отметил, что, по мнению министерства, такое решение будет краткосрочным.

Калванс согласен с тем, что при реорганизации школьной сети успеваемость учеников может не пострадать, в то же время нет уверенности в том, что учителя, которые до сих пор преподавали только в волости, захотят перейти на работу в учебное заведение, расположенное в центре.

Председатель Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага оценила тот факт, что министерство учло несколько возражений, например, относительно администрации, определения ставки вспомогательного персонала. В то же время МОН пока не идет на компромисс в вопросе обеспечения помощниками учителей во всех группах классов, а также количества учащихся в учебных заведениях, расположенных на границе.

Ванага надеется, что в доклад будут включены также дошкольное и специальное образование, так как в ряде школ такие программы реализуются одновременно с общеобразовательными, поэтому, по ее мнению, эти вопросы не стоит рассматривать отдельно.

Представитель профсоюза педагогов также отметила, что, хотя министерство и пообещало включить качественные критерии, доступность по-прежнему будет учитываться в качестве приоритета.

Министерство пообещало отправить дополненный доклад социальным партнерам поздно вечером в пятницу. В то же время представители организаций уже сейчас прогнозируют его дальнейшее обсуждение.