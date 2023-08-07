Видео ⟩ Почему банки получают рекордную прибыль? Объясняет эксперт

"Это не будет временем получения долгосрочной прибыли", - сказала Пургайле, предположив, что в этом году в целом банки, вероятно, продемонстрируют относительно большую прибыль, в несколько раз превышающую прошлогоднюю.

Она также указала, что рост прибыли сейчас имеет особые условия, возникшие за короткий период времени, когда за счет очень быстрого повышения ставки Euribor банки получают дополнительный доход.

Вице-президент Банка Латвии также пояснила, что рекордная прибыль банков связана с тем, что согласно заключенным кредитным договорам, в которых предусмотрена ставка Euribor, кредиты быстро повышаются в цене.

В то же время Пургайле отметила, что банки также постепенно повышают ставки по депозитам.

"Чем быстрее будут расти ставки по депозитам, тем быстрее выровняется разница, или доля прибыли", - сказала вице-президент Банка Латвии.

​Она также отметила, что Банк Латвии хотел бы, чтобы эта "сверхприбыль" банков инвестировалась в новейшие финансовые технологии, которые сделали бы финансовые услуги более доступными, дешевыми и удобными. "Сейчас самое подходящее время для того, чтобы способствовать прорыву и в технологическом развитии", - указала Пургайле.

Уже сообщалось, что латвийские валютно-финансовые учреждения, в основном банки, за первые шесть месяцев этого года получили прибыль в размере 335,9 млн евро, что в 2,6 раза больше, чем за соответствующий период 2022 года.

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