"Наша миссия - сделать Латвию страной для серфинга". Как в Риге популяризируют джетборды

Джетборд (jetboard) - это моторная доска, приходящая в движение с помощью установленного на ней двигателя. Представляет собой серф-доску со встроенным плоским мотором.

Фото: Пресс-фото

Фото: Пресс-фото

"Наша миссия сделать Латвию страной для серфинга с помощью джетбордов. Наши борды не требуют ветра, солнца или других специальных условий. Так же нет лишнего инвентаря за который нужно держатся (как на вейкбордах, кайтсерфах или виндсерфах), иными словами полная свобода, есть только райдер и борд и наши Латвийские водные просторы", - рассказывает о компании Flying Boards Медведев. Проще говоря, эти борды не требуют водных транспортных средств для создания волн, и могут использоваться в любом месте с достаточным количеством воды - озеро, река, океан.

Компания запустилась ровно месяц назад - 15 июля. Константин говорит, что желающих "катать" уже много, однако погода пока не радует и люди не так активны, хотя некоторые приходили и в ливень.

По словам Медведева, большое преимущество джетбордов в сравнении с другими водными видами спорта - это легкость освоения. "Джетборд сопровождается программным обеспечением через телефон, на котором инструктор может настроить режим катания в зависимости от уровня райдера. 99% наших клиентов встают на борд ногами в свое первое катание, в отличие от других видов водного спорта. Как я люблю говорить - не встают только те, кто не пробуют встать. У некоторых людей просто какой-то психологический блок, от чего они боятся менять положение из сидячего в стойку. Все клиенты, кто у нас были, с восторгом катались с улыбкой на лице".